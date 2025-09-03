getirfinans'tan %3,65'ten başlayan aylık faiz oranlarıyla 450.000 TL'ye varan kredi

Telefon faturanızı, market alışverişinizi ya da küçük harcamalarınızı düşünürken büyük planlarınızı ertelediğinizi fark ettiniz mi? Aslında doğru zamanda doğru finansal imkânlara ulaşmak, bu planları hayata geçirmenin en kolay yolu olabilir. Bazen bir tatil, bazen evinizde yapacağınız küçük bir değişiklik... getirfinans, hızlı başvuru süreci ve kişiye özel %3,65’ten başlayan aylık faiz oranlarıyla sunduğu kredi fırsatıyla bu küçük dokunuşları gerçeğe dönüştürmeniz yardımcı oluyor. Detaylar için okumaya devam edin.
getirfinans kredi kampanyası kapsamında müşterilere %3,65 ile %4,55 arasında değişen aylık faiz oranlarıyla 450.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor. Bankacılık hizmeti Fibabank aracılığıyla veriliyor. Tüm süreç dijital olarak tamamlanıyor. Üstelik saniyeler içinde başvuru yapıp sonucunu öğrenebiliyorsunuz. Dosya masrafı ya da tahsis ücreti ödemeden kredi kullanabilir, seçtiğiniz vadede faiz oranınızı sabitleyebilirsiniz.Hemen Başvur
Kredi başvurusu için tek yapmanız gereken Getir uygulamasını kullanmak. Basit birkaç adımda işleminizi tamamlayabilir, saniyeler içinde başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz. Vade ve kredi tutarınızı belirledikten sonra onay vererek paranızın anında hesabınıza geçmesini sağlayabilirsiniz. Tüm süreç dijital ilerlediği için ek belge sunmanıza gerek yok. Başvuru sırasında getirfinans müşterisi olabilir ve tüm avantajlardan kolayca yararlanmaya başlayabilirsiniz.
