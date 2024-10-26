Gıda terörü pes dedirtmeye devam ediyor! Bakanlık taklit-tağşiş yapılan yeni ürünler ve firmaları açıkladı: Süt, köfte, bal, yağ, yoğurt...

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayımladı. Sahtekarların yaptıkları hileleri ve ürünlerin içerisinde kullandıkları maddeleri duyanlar adeta şaşkına döndü. Bakanlığın güncellediği listeye yeni ürün ve firmalar eklendi.

GIDA SAHTECİLİĞİ PES DEDİRTİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekti.

O LİSTE GÜNCELLENDİ

Yeni listede ise sütte hile, köftede soya, balda sahtecilik, zeytinyağında tohum yağı, yoğurtta nişasta tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler: