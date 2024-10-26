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  4. Gıda terörü pes dedirtmeye devam ediyor! Bakanlık taklit-tağşiş yapılan yeni ürünler ve firmaları açıkladı: Süt, köfte, bal, yağ, yoğurt...

Gıda terörü pes dedirtmeye devam ediyor! Bakanlık taklit-tağşiş yapılan yeni ürünler ve firmaları açıkladı: Süt, köfte, bal, yağ, yoğurt...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.10.2024 13:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştıktan sonra neredeyse herkesin ağzının tadı bozuldu. Bakanlığın zaman zaman güncellediği listeyi vatandaşlar yakından takip ediyor. Gıda sahtekarları listesi yenilendi. Listeye göre, süt, köfte, bal, yağ ve yoğurtta hile yapıldığı tespit edildi. İşte o ürünler ve firmalar...

Gıda terörü pes dedirtmeye devam ediyor! Bakanlık taklit-tağşiş yapılan yeni ürünler ve firmaları açıkladı: Süt, köfte, bal, yağ, yoğurt...

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayımladı. Sahtekarların yaptıkları hileleri ve ürünlerin içerisinde kullandıkları maddeleri duyanlar adeta şaşkına döndü. Bakanlığın güncellediği listeye yeni ürün ve firmalar eklendi.

GIDA SAHTECİLİĞİ PES DEDİRTİYOR

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekti.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

O LİSTE GÜNCELLENDİ

Yeni listede ise sütte hile, köftede soya, balda sahtecilik, zeytinyağında tohum yağı, yoğurtta nişasta tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler:

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı bakanlık
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