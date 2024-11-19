Gıdada hile bitmek bilmiyor! Sucuktan baş eti, pekmezde ilaç, peynirde netamasin... Listenin sonu artık görünmüyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan taklit ve tağşiş ürünlerinin listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı listeye ünlü zincir marketler, lokantalar girerken aynı zamanda marketlerde satılan gıda markaları da yerini alıyor.

Zeytinde, sucuğa, peynire kadar binbir türlü hile yapan ürün sahipleri vatandaşın şok geçirmesine neden oluyor. keçi sütlü dondurmanın içinde keçi sütünün olmaması, manda yoğurdunda manda sütü bulunmaması, zeytinyağında tohum yağının kullanılması gibi türlü türlü hilenin yapıldığı gıda sektöründe sıkı denetimler vatandaşın içine su serpiyor.

Bakanlığın en son yayımladığı listeye ise kırmızı et, çikolata, kaşar peyniri gibi türlü türlü gıda yer aldı.

BURSA'DA NETAMİSİN ADANA'DA AT VE EŞEK ETİ

Listede, Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan 2 firmanın parça etlerinin at ve eşek eti olduğu tespit edildi. Bursa'da ise Moni Süt ve Süt Ürünlerine ait "Şef" marka adı altında satılan kaşar peynirinde mantar tedavilerinde kullanılan "Netamisin" adlı ilaç bulundu.



ÇİKOLATA VE PEKMEZDE İLAÇ ETKEN MADDE BULUNDU

Bakanlığın listesine giren bir çikolaya markasında ise ilaç etken maddesi çıktı. Pekmez Dünyası'na ait 'Lukaçi' adlı markanın bitkisel karışımlı macununda ilaç etken maddesi saptandı.

Daha öncesinde sucuktan dil çıkması haber olmuştu. Şimdi de "Beyarsan" marka sucukta ise sakatat (Baş eti) çıktı.