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Gram altın 500 TL'yi gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ve ardından bu haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları bugün tarihi zirveyi yenileyerek 500,02 TL'yi gördü.

Altının gram fiyatı tarihi zirveyi yenileyerek 500,02 TL'yi gördü.

Gram altın şu sıralar 499,1 liradan işlem görüyor.

Spot altın fiyatlarına ek olarak Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararıyla 8 liranın üzerine çıkan bugün de 8,15'i aşan dolar/TL'nin etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın 500 lira ile tarihi zirvesine çıkarken çeyrek altın 815 liradan Cumhuriyet altını ise 3 bin 335 liradan alıcı buluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
YIL SONU 550-600 ARASI BİR ŞEY BEKLİYORUM DAHA DA ERKEN OLABİLİR UZMANMIŞ BİLMEM NEYMİŞ ALAYI YALAN DOLAN KİMSEYE İNANMAYIN ALTIN ASLA İNMEZ...!!!
aynen öyle uzmanlar da çıkcak diyor annem 460ken aldı o kdr dalga geçtim ne 500ü 600ü diye bozdur diye iyiki beni dinlememiş
bizene maasimizi dolarlami aliyoruz
önemli değil ne de olsa maasimizi altınla almıyoruz
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