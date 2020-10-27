Gram altın 500 TL'yi gördü

Altının gram fiyatı tarihi zirveyi yenileyerek 500,02 TL'yi gördü.

Gram altın şu sıralar 499,1 liradan işlem görüyor.

Spot altın fiyatlarına ek olarak Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararıyla 8 liranın üzerine çıkan bugün de 8,15'i aşan dolar/TL'nin etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın 500 lira ile tarihi zirvesine çıkarken çeyrek altın 815 liradan Cumhuriyet altını ise 3 bin 335 liradan alıcı buluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

