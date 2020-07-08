Gram altın fiyatları tarihi zirvede

Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, sert yükseldi. Ons altın son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyada artan koronavirüs ikinci dalga beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki gerginlik altın fiyatlarını yukarı çekti.

Altının ons fiyatı 1.800 dolar ile 2011 Eylül ayından bu tarafa en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL paritesine bağlı olarak ise gram altın iç piyasada 397 liraya ulaştı. Bu seviye gram altın için tarihi zirve olarak öne çıktı. Çeyrek altın 650 liradan, yarım altın 1300 liradan ve tam altın 2550 liradan satılıyor.

8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi. Gram altın sonrasında alımların devamı ile 398 liraya ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.



