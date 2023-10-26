Gram Altın Grafiği: Sivillerin katli sonrası altına yönelim

Küresel piyasalarda tahvil piyasalarındaki satış baskısının hafiflediği bir dönemde, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizlikler hala piyasaları etkiliyor. ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki üç toplantıda faiz oranlarını muhtemelen sabit tutacağı fiyatlamaları, yatırımcıların geleceğe dair daha net bir bakış açısına sahip olmalarına yardımcı oluyor.

Yurt içinde, bilanço sezonunun hisse senetleri ve sektörler üzerindeki etkisinin artabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı piyasaların odak noktasında olacak.

ECB'nin bu hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları bankanın gelecekteki politikalarına dair ipuçları verebilir.

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Grafik TradingView’den

Altın grafiği 9 Ekim 2023’te başlayan olumlu RSI görünümü biraz düşmesine rağmen ortalama üzerinde bir seviyeden devam etmektedir. 1789 TL ‘den ilerleyen altının destek olarak, 1740 TL ve direnç olarak 1820 seviyesinden söz edilmektedir.

MACD RSI ve ADX mavi noktaları yükseltti. 1740 ve 1700 TL ilk destekleri bu hafta hacimle güçlendirmelidir. Bunun yanında ons Altın tarafında hafif düşüş eğilimine rağmen iç piyasada belirsizlik sonucu gram altın TL cinsinden değer kazandı.

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Sonuç olarak, BM dur demediği için Orta Doğu’da belirli bir süre bu siyasi çözümsüzlüğün ve çocuk katlinin devam edeceği maalesef belirtilebilir. Bunun yanında yarın veri gündeminde, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puan destek, 8.080 ve 8.250 seviyeleri direnç olarak izleniyor. Ayrıca, TCMB PPK toplantısına ilişkin ekonomist beklentileri, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılacağını gösteriyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 40 olarak belirlendi.







