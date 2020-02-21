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Gram altın güne rekorla başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da gram altın tüm zamanların rekorunu yeniledi ve 320 liraya dayandı. Altının ons fiyatı 1625 doları aştı. Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.

Gram altın güne rekorla başladı

Küresel piyasalarda, koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da artırıyor.

ALTIN ONSU 1625 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dünkü fiyatlamalarda son 7 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan altının ons fiyatı, bugün bu seviyeleri daha yukarıya taşıdı. Altının ons fiyatı bir hafta içerisinde 1550 dolar seviyelerinden 1625 doların üzerine yükseldi. Saat 08:10 itibarıyla altının ons fiyatı 1626 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 320 TL'Yİ BULDU

Küresel anlamda altın fiyatlardaki artışa yurt içinde dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler de eklenince Kapalıçarşı altın fiyatlarında yeni rekorlar getiriyor.

Tarihi seviyelerini güncellemeye devam eden gram altının fiyatı 320 liraya dayanırken çeyrek altın 517 liradan satılıyor. 1 Cumhuriyet altını ise 2130 TL.

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çeyrek altın, gram altın, ons altın,

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