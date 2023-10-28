Gram Altın ve TOASO Grafiği: İsrail zulmü ve ekonomi belirsizliği

Analiz uzmanları, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından faiz oranlarında değişiklik beklenmediğini vurguluyorlar.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor ve politika alanında bir değişiklik olmadığı sürece dikkatle izlenmeye devam edecektir.

BoE da faiz oranlarında değişiklik yapmama eğiliminde, ancak politika değişiklikleri veya ekonomik değerlendirmelerin piyasaları ansızın etkileyebileceği unutulmamalıdır.

BoJ'un da faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor, ancak Japonya'nın ekonomik durumu ve BoJ'un politika açıklamaları izlenmelidir.

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Grafik TradingView’den

XAUTRYG 1805 TL seviyesinden devam etmektedir. Son bir haftadır yatay devinimsizlik momentumun desteğiyle sona eriyor gibi.

Ultra MACD 2.1 göstergesi ılımlı bir yükseliş başlangıcına işaret etmektedir.

Dirgenin üste doğru hafif bir geniş açıyla ilerlediğine şahitlik etmekteyiz. Süpertrend ve half trendin al sinyallerini netleştirmesi için önce sat sinyalini beklemek daha doğru olabilir.

TradingView, XAUUSD grafiklerine uygulanabilen gelişmiş grafik araçları ve geniş bir teknik gösterge yelpazesi sunar. Bu araçlar, tüccarların detaylı teknik analiz yapmalarına ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemelerine olanak tanır. Tüccarlar, trend çizgileri, destek ve direnç seviyeleri çizebilir. Şu anda ons altın 1994.5 USD fiyatında, son %0.15'lik bir düşüş yaşandı.

Gümüş vadeli işlem sözleşmesinde ise şu anda 22.880 fiyatında %0.12'lik bir düşüş yaşandı.

https://www.tradingview.com/x/JhjBUhas/

Grafik TradingView’den

TOASO 253 TL fiyatında yüzde 1.4 ile haftayı kapatarak ilerlemektedir. 280- 300 arasında kar realizasyonu hacim profilini de çok etkiledi ve bir alt kademeye attı.

Süpertrend sat sinyalinde bulunmaktadır. Yeterince kar alındığı ve hatta biraz aşırıya kaçıldığı ve tekrar 250 seviyesine düşüldüğü görülmektedir. 70 TL’den başlayan yükseliş FROTO’ya yetişemedi.

Nihayetinde 240 desteği ve 265 direnci önem taşırken bir sonraki hafta 3 sağlam yeşil mum ile yükselişin devamının geleceğine dair sinyaller beklenmektedir. Tabi İsrail’in zulmü bölge devletlerin ticareti ve borsalarını aşırı etkilemektedir.

Sonuç olarak, altın ve TOASO hisse senedi risk ve getiri profilleri farklıdır. Altın, genellikle güvenli liman olarak kabul edilen bir emtia olarak düşük riskli bir yatırım olarak görülür. Diğer yandan, TOASO hisse senedi, yüksek riskli bir yatırım aracıdır ancak getirisi daha yüksek olabilir. Küresel piyasalar, ABD'deki ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde seyretmesiyle birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele çerçevesinde politika alanını sıkılaştırma olasılığına dair endişelerle karışık bir seyir izliyor. Bu sebeple altına rağbet artıyor.







