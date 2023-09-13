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GSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ KARİYERKAPİSİ.CBİKO.GOV.TR: 11 bin 455 GSB işçi alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

13.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB işçi alımı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Peki, 11 bin 455 GSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

GSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ KARİYERKAPİSİ.CBİKO.GOV.TR: 11 bin 455 GSB işçi alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

GSB personel alımı sonuçları son dakik açıklamasının ardından arama motorlarında sorgulanıyor. Büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonuçları belli oldu. koruma ve Güvenlik Görevlisi ile bakım - onarım elemanı sonuçlarının ise en kısa zamanda duyurulacağı kaydedildi. 11 bin 455 GSB personel alımı sonuçları yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. İşte, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr GSB işçi alımı sonuçları ekranı...

GSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB işçi alımı sonuçları için yapılan açıklama şu şekilde:

"GSB Ailesine Hoş Geldiniz!

Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır."

tweet

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB işçi alımı sonuçları 'İşe Alım Kariyer Kapısı' internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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