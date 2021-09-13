GSB kura çekilişi canlı izlenecek! GSB kura çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Noter huzurunda yapılacak GSB kura çekilişlerine, isteyen vatandaşlar da katılabilecek. İŞKUR tarafından düzenlenen kura çekilişinin ardından listedeki adaylar, tercih ettikleri pozisyonda işe başlayacak. GSB kura çekiliş sonuçlarında asil ve yedek adaylar belirlenecek.

GSB KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla binlerce personel alacak. GSB işçi alımı için düzenlenecek kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü düzenlenecek.

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GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için yapılacak kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura çekim yeri bakanlığın internet sayfasından kamuoyuyla paylaşılacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimine isteyenler, izleyici olarak katılabilecekler.

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından belirlenen asıl adaylar daha sonra paylaşılacak tarihlerde başvurdukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yaptıkları kadronun yer aldığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsi olarak teslim edecek. Kura çekiminin ardından sözlü sınava girme hakkı elde edenler bakanlıkça belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESLEK KOLU İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

b) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ MESLEK KOLU İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

b) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.



