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GSS PRİMİ 2024: Asgari ücret ile GSS primi 2024 ne kadar olacak? Genel Sağlık Sigortası prim tutarı asgari ücret ile belli oluyor!

27.12.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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GSS primi 2024 asgari ücret zammı ile şekillenecek. GSS primi kişilerin sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaştıkları takdirde oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul edecek. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret ile 2024 GSS primi ne kadar olacak?

GSS PRİMİ 2024: Asgari ücret ile GSS primi 2024 ne kadar olacak? Genel Sağlık Sigortası prim tutarı asgari ücret ile belli oluyor!

GSS primi 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. GSS primi şu anda 342.06 TL. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. İşte 2024 GSS primi ile ilgili detaylar...

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GSS PRİMİ 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

GSS primi 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. GSS priminin belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

2024 asgari ücret zammı GSS primlerini de etkileyecek.

Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.

Şu anda 342.06 TL iken bunun zam sonrası 513.06 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

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GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

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GSS ZORUNLU MU?

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1/1/2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

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ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri

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