Gübretaş ilk çeyrek net karı ile rekor kırdı! Gübretaş'ın karı 123 milyon TL oldu

Gübretaş, yılın ilk 3 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Salgın dönemi boyunca tarımsal üretimin sürekliliği için üstlendiği kesintisiz ürün tedariki politikasıyla sektördeki öncü rolünü pekiştiren şirket, yılın ilk çeyreğinde de 2020'de yakaladığı başarılı ivmeyi sürdürdü.

Açıklanan sonuçlara göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde çeşitli bileşimlerdeki katı, sıvı ve toz gübrelerde 235 bin ton üretim gerçekleşti. Aynı dönemde toplam satış miktarı, geçen yıla göre yaklaşık 100 bin ton artış ile 879 bin tona yükseldi.

Gübretaş'ın konsolide net satış geliri 2 milyar 300 bin TL olarak gerçekleşirken, ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karı geçen yılın ilk çeyrek sonucuna göre yüzde 40 artışla 123 milyon TL seviyesine erişti.

Söz konusu rakamlarla Gübretaş, tüm zamanların 3 aylık hasılat rekorunu kırarken, karlılık bazında son 7 yılın en iyi ilk çeyrek sonuçlarına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, salgın sürecinde Gübretaş'ın üstlendiği büyük sorumlulukla üreticiye kesintisiz gübre tedarik ettiğini, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanıp gıda güvenliğinin güvenceye alındığını aktardı.