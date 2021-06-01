FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gübretaş ilk çeyrek net karı ile rekor kırdı! Gübretaş'ın karı 123 milyon TL oldu

Gübretaş ilk çeyrek net karı ile rekor kırdı! Gübretaş'ın karı 123 milyon TL oldu

01.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gübretaş'ın yılın ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 123 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gübretaş ilk çeyrek net karı ile rekor kırdı! Gübretaş'ın karı 123 milyon TL oldu

Gübretaş, yılın ilk 3 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Salgın dönemi boyunca tarımsal üretimin sürekliliği için üstlendiği kesintisiz ürün tedariki politikasıyla sektördeki öncü rolünü pekiştiren şirket, yılın ilk çeyreğinde de 2020'de yakaladığı başarılı ivmeyi sürdürdü.
Açıklanan sonuçlara göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde çeşitli bileşimlerdeki katı, sıvı ve toz gübrelerde 235 bin ton üretim gerçekleşti. Aynı dönemde toplam satış miktarı, geçen yıla göre yaklaşık 100 bin ton artış ile 879 bin tona yükseldi.

Gübretaş'ın konsolide net satış geliri 2 milyar 300 bin TL olarak gerçekleşirken, ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karı geçen yılın ilk çeyrek sonucuna göre yüzde 40 artışla 123 milyon TL seviyesine erişti.

Söz konusu rakamlarla Gübretaş, tüm zamanların 3 aylık hasılat rekorunu kırarken, karlılık bazında son 7 yılın en iyi ilk çeyrek sonuçlarına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, salgın sürecinde Gübretaş'ın üstlendiği büyük sorumlulukla üreticiye kesintisiz gübre tedarik ettiğini, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanıp gıda güvenliğinin güvenceye alındığını aktardı.

"TÜM ZAMANLARIN ÜÇ AYIK HASILAT REKORU"

Yumaklı, şirketin üstlendiği öncü rolün finansal sonuçlarını olumlu yönde etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında Gübretaş, tarımsal üretimin devamlılığı için gösterdiği üstün çabayla ülkemizdeki kimyevi gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılamış, yıl sonu bilançosunda şirket tarihinin rekor rakamlarına erişmişti. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız bu rekor rakamları, 2021'in ilk çeyreğinde de sürdürmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bitki besleme sektöründe salgının getirdiği kısıtlar ve zorluklar 2021 yılında da devam ediyor. Buna rağmen tedarik, üretim ve lojistik alanlarındaki stratejik planlamalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde gurur verici bir finansal bilançoya eriştik. Ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karımızı geçen yılki rakama göre yüzde 40 artırarak 123 milyon TL seviyelerine çıkardık. Türkiye faaliyetlerinde ise toplam 2 milyar TL net satış tutarına erişilerek tüm zamanların 3 aylık hasılat rekoru kırıldı. Yakaladığımız bu başarı ivmesini sürdürerek önümüzdeki dönemlerde de rekorlar kırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

TL mevduata stopaj desteği uzatıldıTL mevduata stopaj desteği uzatıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Piyasaların gözü imalat sanayi verilerindePiyasaların gözü imalat sanayi verilerinde
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Bu yöntem emekliliği 8 yıl öne çekiyor!

Bu yöntem emekliliği 8 yıl öne çekiyor!

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.