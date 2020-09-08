Değerini ikiye katlayan gümüş iyi bir yatırım aracı mı?

Eylül 2020 döneminde bir gram gümüşün fiyatı yaklaşık olarak 6.5 TL civarında seyrediyor. Kısa bir süre içerisinde Türk Lirası karşısında değerini katlamayı başaran gümüş, yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Pandemi döneminde ilk olarak değer kaybeden, sonrasında ciddi bir yükseliş yakalayan gümüş birçok yatırımcının portföyünde kendine yer buluyor.

Yatırım konusunda tecrübeli olmayanların daha çok takı olarak satın aldığı gümüş, günümüzde tıpkı altın gibi bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. Uzun süredir birçok banka müşterilerine gram gümüş alma imkanı da sunuyor. Öyle ki bazı bankalar, gram gümüşleri fiziki olarak da müşterilerine teslim edebiliyorlar.

GÜMÜŞ İYİ BİR YATIRIM ARACI MI?

Koronavirüs gibi tüm dünyayı bir anda paniğe sürükleyen bir salgın ortamında gümüş ilk etapta hafif bir değer kaybı yaşamıştı. İlk şokun atlatılması ile birlikte diğer değerli madenler gibi gümüş de sert bir şekilde yükselişe geçti ve yatırımcısına önemli kazançlar sağladı.