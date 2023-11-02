HAC KURA SONUÇLARI CANLI İZLE 2024! Diyanet ile hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta çekilecek? Gözler Diyanet'te!

Hac kura sonuçları canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere 13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan hac ön kayıtlarının 11 Ekim'de sona ermesi planlanıyordu. Hac ön kayıtları, yoğun talep sebebiyle 15 Ekim tarihine kadar alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Hac kura sonuçları canlı izleme ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçların açıklanmasının ardından kesin kayıt yapma hakkı elde eden kişiler e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacaklar ve bahsi geçen belge ile müftülüklerden ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlayabilecekler. İşte Diyanet YouTube kanalı ile 2024 hac kura sonuçları canlı izleme ekranı...

HAC KURALARI CANLI İZLEME EKRANI

Hac kura çekilişinin Diyanet'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kura tarihi 2 Kasım 2023 olarak duyuruldu.

Bilindiği üzere 13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan hac ön kayıtlarının 11 Ekim'de sona ermesi planlanıyordu. Hac ön kayıtları, yoğun talep sebebiyle 15 Ekim tarihine kadar alındı.

Hac ön kayıtlarının tamamlanmasının ardından hac kura tarihi de yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre hac kuraları bugün çekilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları ile kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan kişiler e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacaklar. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

HAC FİYATLARI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hac fiyatları 2024 yılı için henüz açıklanmadı. Yeni dönem hac ibadeti için fiyatların kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor.

Ayrıca geçen yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şu şekildeydi:

2 Kişilik Oda 26.000 SAR

3 Kişilik Oda 24.000 SAR

4 Kişilik Oda 22.000 SAR

KABE NEDİR?

Kabe, Mescid-i Haram içerisinde bulunan ve yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'de beyt olarak tanımlanan yani ev olarak bilinen ibadet yeridir.

Kabe İslam dini insanlığa bildirilmeden önce Hazreti İbrahim döneminde inşa edilmiştir.

MÜSLÜMANLAR İÇİN KABE NEDEN KUTSALDIR?

Hazreti Muhammed'in doğumunda içerisinde bulunan birçok putun birdenbire yıkılması put inancının yok olacağının ve İslam dininin var olacağına işaret olarak kabul edilmiştir. Kabe Allah'ın evi olarak adlandırılmaktadır.

Kuran-ı Kerim'de bildirilen ayetler üzerinden geçmiş kavimlerin zalim hükümdarlarıyla fil ordularıyla Kabe'nin yıkılması için geldikleri ve Fil vakası denilen olayla hepsinin helak olduğu İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de Fil suresinde geçmektedir.





