Hasan Durmaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

Orta Doğu ve Avrupa’ya da açıklamayı hedefleyen Hasan Durmaz, üniversite eğitiminden başarı ile mezun olduktan sonra geçtiği işletmesinin başında da büyük başarılar elde etti. Hasan Durmaz, TÜRES’in Gaziantep başkanlığını da yürütüyor.

HASAN DURMAZ KİMDİR?

Özikizler künefenin CEO’su ve TÜRES Gaziantep başkanı Hasan Durmaz, Özikizler markasını dünya pazarına açtı. 1986’da Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğan Hasan Durmaz, Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden başarıyla mezun oldu.

Künefe akademisinin kuruculuğu üstlenen Hasan Durmaz, aynı anda TÜRES Gaziantep başkanlığını da yürütüyor. Babası Meşhur Mehmet Usta, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yalnızca 50 metrekare bir dükkân ve birkaç masaylabaşlayan hikayesine, dünyaya gelen ikiz çocukları Hasan ve Hüseyin'den esinlenerek Özikizler ismini verdi.

Bir masa bir sandalyeyle başlayan serüven komşu kent olan Gaziantep’e 2009’da açılan ikinci şube ile devam etti. Hasan Durmaz’ın daha sonra Zülfikar adındaki kardeşi de dünyaya geldi.

Yavaş yavaş büyüyen ve gelişen Hasan Durmaz, 2014 ve 2016 yılları arasında 2 şube daha açarak toplam şube sayısını 4’e yükseltti.