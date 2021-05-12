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Hasan Durmaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

12.05.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasından devraldığı küçücük bir dükkânı büyüterek, adeta fabrikasyon bir tatlıcı hâline getiren Özikizler Künefe’nin sahibi Hasan Durmaz, Gaziantep’e ikinci mağazasını açtı. Ardından İstanbul’a şube açan Hasan Durmaz, Özikizler Künefe markasını kısa zaman içerisinde büyütmeyi başardı.

Hasan Durmaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

Orta Doğu ve Avrupa’ya da açıklamayı hedefleyen Hasan Durmaz, üniversite eğitiminden başarı ile mezun olduktan sonra geçtiği işletmesinin başında da büyük başarılar elde etti. Hasan Durmaz, TÜRES’in Gaziantep başkanlığını da yürütüyor.

HASAN DURMAZ KİMDİR?

Özikizler künefenin CEO’su ve TÜRES Gaziantep başkanı Hasan Durmaz, Özikizler markasını dünya pazarına açtı. 1986’da Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğan Hasan Durmaz, Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden başarıyla mezun oldu.

Künefe akademisinin kuruculuğu üstlenen Hasan Durmaz, aynı anda TÜRES Gaziantep başkanlığını da yürütüyor. Babası Meşhur Mehmet Usta, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yalnızca 50 metrekare bir dükkân ve birkaç masaylabaşlayan hikayesine, dünyaya gelen ikiz çocukları Hasan ve Hüseyin'den esinlenerek Özikizler ismini verdi.

Bir masa bir sandalyeyle başlayan serüven komşu kent olan Gaziantep’e 2009’da açılan ikinci şube ile devam etti. Hasan Durmaz’ın daha sonra Zülfikar adındaki kardeşi de dünyaya geldi.

Yavaş yavaş büyüyen ve gelişen Hasan Durmaz, 2014 ve 2016 yılları arasında 2 şube daha açarak toplam şube sayısını 4’e yükseltti.

Başarı ve gelişim ilkesini benimseyen ve prensip haline getiren Özikizler markası 2017’de İstanbul Beykent, ardından 2018’de Ankara, en son 2019’da İstanbul Acıbadem şubelerinin açılışını yaparak Türkiye pazarında şube sayısını toplamda 9’a çıkardı ve hizmet ağını genişletti.

Hasan Durmaz, kısıtlı imkanlarla başladığı bu serüvenine başta Orta Doğu, Avrupa olmak üzere global hedeflerine emin adım ilerleyerek, farklı ülkelerdeki yatırımlarına devam edeceğini söyledi.

Özikizler Künefeyi başarılı ve profesyonel bir biçimde bugünlere kadar getiren Hasan Durmaz, Türkiye’de gelişip markalaştıkları gibi, Özikizler künefe markasının dünya çapında da adını duyurmak, ilke ve prensiplerine bağlı kalarak gelişimlerine ve başarılarına kaldığı yerden, ilk günkü gibi devam ettirebilmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beylikdüzü
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