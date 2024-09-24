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'Hayatım bir gecede mahvoldu' Uyurken yüz binlerce liraları gitti! Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin başına geldi 'Tazminat davaları gündeme gelebilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.09.2024 10:10
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Dolandırıcılar, her geçen gün farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırmaya devam ederken son olarak mobil bankacılık uygulamasına sızıp gerçekleştirilen dolandırıcılık gündem oldu. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce mağdur olduğu belirtilirken mağdurlar uyurken yüz binlerce liralık kredi borcuyla karşı karşıya kaldı. Bazısı "Bir gecede hayatım mahvoldu" derken hukukçular bankaların sorumluluğuna dikkat çekip "Tazminat davaları gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Mobil bankacılık uygulamasına sızan dolandırıcılar binlerce kişiyi mağdur etti. Banka ve müşterileri karşı karşıya getiren olayda şimdi yeni mağdurlar da ortaya çıkıyor. O mağdur yaşadıklarını anlattı. Bir gecede hayatlarının ve tüm düzenlerinin mahvolduğunu söyleyen mağdurlar için peki hukukçular ne diyor? İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan habere göre; mağdurların gece yarısı telefonları kilitlendi, iddiaya göre rıza, bilgi ve onayları olmadan adlarına yüz binlerce liralık kredi çekildi. Sonra da o kredi hayatlarında hiç tanımadıkları, bir kez dahi görmedikleri kişilerin hesaplarına gönderildi. İzmir, Gaziantep, Trabzon, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişinin ortak bir şikayeti oldu.

"TELEFONUMU AÇMAYA ÇALIŞTIM, AÇAMADIM"

Vatandaşlar yaşadıklarını "313 bin TL çekiliyor. Bunun bir kısmı bilmediğim bir şahsa gönderiliyor." ve "Telefonumu açmaya çalıştım, ekranın karanlık olduğunu gördüm, açamadım" sözleriyle anlattı.

"HAYATIM VE DÜZENİM BİR GECEDE MAHVOLDU"

Bir başka mağdur vatandaş ise "Hayatım ve düzenim bir gecede mahvoldu. Sigortadan gelen mesajla üzerime kredi çekildiğini anladım. Üzerime 308 bin 700 TL kredi çekildiğini ve bu paranın hiçbir şekilde tanımadığım biri adına 4 dakika içerisinde 38 bin TL, 95 bin TL ve 95 bin TL şeklinde transfer olduğunu gördüm." dedi. Bir başkası da "Mobil bankacılığıma benim adımdan 200 bin TL kredi çekildi. Hiç benim onayın ve dahilim olmadan" ifadelerini kullandı.

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"ÇEKERKEN MAALESEF ARAMAK AKILLARINA GELMİYOR"

Banka ise para ikinci ya da üçüncü kez gönderilmeye çalışıldığı esnada şüpheli işlem diyerek hesaplara bloke koydu. Bir mağdur vatandaş "Daha sonra dolandırıcı benim başka bankadaki hesabıma para gönderirken banka bu sefer beni arama gereği duydu. Ulaşamayınca da şüpheli işlem diye hesabı durduruyor. Çekerken maalesef aramak akıllarına gelmiyor." şeklinde konuştu.

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"HİÇ KULLANMADIĞIM KREDİNİN TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORUM"

"Borçlu durumda mısınız şu an?" diye sorulan bir başka mağdur da "Borçlu durumdayım. Maaş hesabım olduğu için taksitleri ödüyorum şu an. Hiç kullanmadığım bir kredinin taksitlerini ödüyorum." ifadelerini kullandı.

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"NORMALDE BU MEBLAĞDA KREDİ ÇEKMEK İSTESEK BANKA VERMEZ"

Mağdurlar normalde bu meblağda kredi çekmek istediklerinde bankanın kendilerine bu krediyi vermeyeceğini söyledi. Bu nedenle de nasıl birkaç saniye içerisinde yüz binlerce liralık kredinin üstelik internet bankacılığı aracılığıyla çekilebildiği sorusu akıllarda yer aldı. Mağdurlar bu soruyu sorduklarında iddiaya göre karşılarında hiçbir muhatap bulamadılar.

Mağdur vatandaş "Benden ipotekli bir şey isteyecek ya bir gelir yazısı isteyecek maaşla ilgili çünkü benim maaşım bunu ödemeye yetmeyecektir 12 aylık" dedi.

Mağdurlar iddiaya göre bankaya yaptıkları şikayetten bir sonuç alamadı. Mağdurlar bankayı, banka ise mağdurları suçladı. Bir mağdur "Banka sürekli aynı cevabı atıyor; sizin şifrenizle girilip onay verilmiş diye" derken bir başkası da "'Bizlik bir durum yok, siz şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşmışsınız' diyor. Hadi ben paylaştım diyelim, onlar da mı paylaştı" ifadelerini kullandı.

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"TAZMİNAT DAVALARI GÜNDEME GELEBİLİR"

TÜKONFED Hukuk Üyesi Tayfun Üzülmez ise "Hem kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilme suçu var. Banka bundan da sorumlu. Yani ne şekilde güvenlik tedbiri almamış ki bu veriler ele geçirilmiş. İkincisi de paranın güvenliğinden sorumlu. Bununla ilgili tazminat davaları gündeme gelebilir. Çünkü bankaların kusursuz sorumluluk dediğimiz bir sorumluluk türü var" şeklinde konuştu. Savcılığa şikayette bulunan mağdurlar şimdi haklarını mahkemede arayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kredi banka
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