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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! KDV'de indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. Yuvarlak raptiyeİş yeri kira stopajını yüzde 20’den yüzde 10’a, Yuvarlak raptiyeYolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirdik." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! KDV'de indirim

Ayrıntılar geliyor...

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