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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün belli olacak?

14.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. TÜİK'ten yapılacak açıklamanın tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? İşte enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Haziran 2022 TÜİK ile enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün belli olacak?

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. TÜİK enflasyon verilerini her ayın ilk haftası duyurmaktadır. 5 aylık enflasyon verisinin duyurulması sonrası Haziran ayı verileri çok sayıda emekli ve memuru yakından ilgilendirirken, maaşlara yapılacak zam da açıklanacak enflasyon rakamları kapsamında gelecek. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? İşte enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih....

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı normalde 3 Temmuz'da yapılacaktı. Fakat Pazar gününe denk geldiği için, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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