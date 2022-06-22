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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?

22.06.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Söz konusu açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak. Hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının gözü bu oranlarda olacak. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Haziran ayı enflasyon beklentisi ile ilgili ayrıntılar...

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?

Haziran ayı enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak edildi. TÜİK enflasyon verilerini her ayın ilk haftası duyurmaktadır. 5 aylık enflasyon verisinin duyurulması sonrası Haziran ayı verileri çok sayıda emekli ve memuru yakından ilgilendirirken, maaşlara yapılacak zam da açıklanacak enflasyon rakamları kapsamında gelecek. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? Detaylar haberimizde...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?


Haziran ayı enflasyon oranı normalde 3 Temmuz'da yapılacaktı. Fakat Pazar gününe denk geldiği için, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?


Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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