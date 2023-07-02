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HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI! TEFE TÜFE ve TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, ne zaman? Gözler TÜİK açıklamasında

02.07.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı haziran 2023 ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileri herkesi yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TEFE TÜFE ve TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, ne zaman? Gözler TÜİK açıklamasında

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI! TEFE TÜFE ve TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, ne zaman? Gözler TÜİK açıklamasında

Enflasyon oranı 2023 verilerinin yarın TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan veriler ile TEFE TÜFE ile enflasyon verileri belli olmuş olacak. Veriler; kira artış oranından market alışverişine kadar her alana etki ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

TÜRK LİRASI (329)

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri Haziran ayında TÜİK tarafından açıklandı.

Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, Mayıs ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylelikle senelik enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
haziran ayı enflasyon beklentisi

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