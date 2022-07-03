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Hemşire maaşları ne kadar olacak 2022? Hemşire maaşı 300 TL zamlanacak mı? 2022 Temmuz memur zammı ile belli oluyor!

03.07.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşire maaşları ne kadar olacak 2022? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini belirtmişti. Peki hemşire maaşı 300 TL zamlanacak mı? İşte Hemşire maaşı zammı ile ilgili merak edilenler...

Hemşire maaşları ne kadar olacak 2022? Hemşire maaşı 300 TL zamlanacak mı? 2022 Temmuz memur zammı ile belli oluyor!

Hemşire maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'Hemşire maaşı 300 TL zamlanacak mı?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Hemşire maaşı zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Hemşire maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak.

Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

HEMŞİRE MAAŞI 300 TL ZAMLANACAK MI?

Zamlı hemşire maaşı temmuz zammı sonrası netlik kazanacak. Yeni rakamlar açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

Ocak ayında gelen yüzde 35 oranındaki memur zammı ardından hemşire maaşı şöyle güncellenmişti:

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147 TL

Ayrıca Temmuz ara zammı ile birlikte asgari ücret aşağıda yer alan tablodaki gibi oldu.

asgariiücret

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