Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi MyGlobe konkordato ilan etti... Kadın giyim sektörüne damga vurmuştu

Türkiye'deki tekstil sektörü zor günler yaşarken, iflas ve konkordato haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak tekstil devi MyGlobe da konkordato ilan etti. Şirkenin sahibi Mehmet Yılmaz'ın bireysel konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

BATİK'İ SATIN ALMIŞTI! YENİ SAHİPLERİ DE KURTARAMADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; geçmişte Tiffany&Tomato'yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi'nin elinde bulunan Batik, 2020 yılında ailenin yaşadığı ekonomik sorunların ardından Mehmet Yılmaz'ın sahibi olduğu MyGlobe'a satılmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ HEMEN HEMEN HER AVM'DE ŞUBESİ VAR

Hemen hemen her AVM'de şubeleri ile yer alan tekstil devi, biriken borçlar nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye'nin en eski hazır giyim markalarından biri olan Batik hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, aralık ayında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Şirketin mali tablolarını incelemek için görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapor sonucunda Batik'i bünyesinde bulunduran MyGlobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verilirken, şirketin patronu Mehmet Yılmaz için verilen 3 aylık geçici mühlet kararı ise uzatılmadı.

BORÇLARI 125 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yeniden toparlanma sürecine girişen Batik, 2024'te frenchise fuarına da katılarak yeni mağazaları için yatırımcılar aradı. Ancak işler beklenildiği gibi yürümedi. Batik, yeni sahibine de mutluluk getirmedi.

Toplam borcunun 125 milyon TL'yi aştığı öğrenilen şirket hakkında mahkeme kararıyla alacaklılar kurulu oluşturacağı öğrenildi.