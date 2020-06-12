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HES kodu nedir, SMS ile nasıl alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması güncellenerek, seyahatlerde kullanılacak HES kodu eklendi. HES kodu olmayanların şehirlerarası yolculuk yapamayacak olmasından dolayı kod başvurularına talep arttı. Peki HES kodu SMS ile nasıl alınır?

HES kodu nedir, SMS ile nasıl alınır?

Kısa bir süre önce Hayat Eve Sığar uygulaması ile koronavirüs kontrol ve takibini vatandaşların hizmetine sunan Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat için "HES" kodu uygulamasını başlattı.Otobüs ve uçak yolculukları HES kodu ile gerçekleştirilebilecek. HES kodu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla alınabiliyor.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İÇİN HES KODU GEREKİYOR MU?

Özel araçla yapılacak seyahatler için HES kodu uygulaması bulunmamaktadır. Özel aracınızla seyahat edecekseniz, hes kodu olmadan da seyahat edebilirsiniz.

hes

HES KODU NEDİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HES KODU NASIL ALINACAK?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES KODUNUN GÜVENLİĞİ

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşacak. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılacak. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.


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