İnternetten alışveriş Türkiye'de pek çok farklı alanda hızla yaygınlaşıyor. e-Ticaret pazarının büyümesiyle beraber sipariş ve iade işlemlerinin sayısınında da artış var. e-Ticaret platformları da kötüye kullanımı önlemek adına müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını yakından takip ediyor. Fakat bu uygulamalar, sık iade yapan tüketicilere yönelik yaptırımların sınırları konusunda yeni bir tartışmayı da ortaya çıkardı. e-Ticaret sitelerinin bu doğrultuda sık kötü yorum ve ürün iadesi yapan müşterileri kara listeye aldığı aktarıldı.

HESAPLAR ASKIYA ALINIP KAPATILABİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; platformlar; olağan dışı veya şüpheli gördükleri işlemlerde iadeleri sıkı denetime alıyor, kampanya ve kupon haklarını daraltıyor, üyelik ayrıcalıkları ile taksit seçeneklerini azaltıyor, hatta hesapları askıya alıp kapatabiliyor.

Yapılan değerlendirmelerde ise iade sayısı, iade gerekçesi, ürünün durumu ve satıcı kaynaklı hatalar belirleyici unsur oluyor. Tüketiciler bakımından temel sorun da; yasal iade hakkını kullandıkları için alışveriş imkanlarının ya da üyelik avantajlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığını öğrenememek oluyor.

İade davranışına göre müşterilere çeşitli yaptırımlar uygulanmasına durumuna dünyadan da bazı örnekler var.

"İADE EDİLECEK ÜRÜN SAYISINDA SINIR YOK"

Tüketici derneklerinin de mevzuatta cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün sayısında bir sınır bulunmadığını vurguladığı aktarıldı. Dernek temsilcilerinin, yasal koşullara uymak şartıyla sipariş edilen 10 ürünün tamamının dahi iade edilebileceğine dikkat çekerken yalnızca iade sayısının fazlalığının suistimal sayılmayacağını belirttiği kaydedildi.

Uzmanların, firmayı zarara uğratma kastı kanıtlanmadığı müddetçe yaptırım uygulanamayacağını ifade ettiği belirtilirken hesabı kapatılan ya da iadesi engellenen tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetleri ile Ticaret Bakanlığına başvurabileceğinin anımsatıldığı aktarıldı.