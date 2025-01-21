Hürriyet eski genel yayın yönetmeni Vahap Munyar 66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e methiyeler dizmiş! Ayıları besliyorlarmış

MYNET DETAY | Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciayla ilgili her geçen saat yeni detaylar ortaya çıkıyor. Okullara verilen yarı yıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenlerin aklına ilk gelen adres olan Kartalkaya bugün en acı gününü yaşıyor. Grand Kartal Otel'deki yangında şu ana kadar 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

İHMAL ÜZERİNE İHMAL

Bölgenin en köklü otellerinden biri olan otelde çıkan yangının ardından ihmaller bir bir ortaya çıktı. Grand Kartal Oteli'nde yangın merdiveni bile olmaması tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Üstelik çevrede bir tane bile itfaiye aracının olmaması kahreden detay olarak hafızalara kazındı.

VAHAP MUNYAR YILLAR ÖNCE ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ

Acı olayda Türkiye'yi gözyaşlarına boğarken otelin kimin olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalarda 2012 yılında Hürriyet Yazarı Vahap Munyar'ın Grand Kartal Oteli ve sahiplerini övdüğü yazı yeniden gündem oldu.

2012'DEKİ YAZI GÜNDEM OLDU

Köşesinde otelin geçmişine ve nasıl kurulduğuna değinen Munyar Grand Kartal’ın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül, eşi ve şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ergül'le birlikte oteli gezdiğini ve karşılaştığı olayları kalemi aldı.

"ARTAN YEMEKLERLE AYILARI BESLİYORLAR"

Ergüllerin bir başka oteli olan Gazelle Resort otelinin nasıl kurulduğunu anlatan Munyar yazısının bir bölümünde otelde artan yemeklerle ormandaki ayıların beslendiğini vurguluyor.

Munyar'ın yazısındaki bir başka dikkat çeken nokta ise otel sahiplerinin kar yollarını belediyeden destek almadan kendilerinin açması. Ergül Munyar'a 20 kilometrelik yolun kendi araçlarıyla açıldığını ifade ederken Munyar da, "Masraflı olmuyor mu?" sorusunu soruyor. Ergül ise bu soruya, "Özellikle bu yıl çok masraflı oldu. Ancak, yolumuzun bir gün bile kapalı kalmasına tahammülümüz yok. O yüzden bu duruma katlanıyoruz." yanıtını veriyor.