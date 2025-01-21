FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hürriyet eski genel yayın yönetmeni Vahap Munyar 66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e methiyeler dizmiş! Ayıları besliyorlarmış

Hürriyet eski genel yayın yönetmeni Vahap Munyar 66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e methiyeler dizmiş! Ayıları besliyorlarmış

21.01.2025 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye güne çok acı bir faciayla gözlerini açtı. Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli gece saatlerinde yandı. Saatler süren yangında can pazarı yaşanırken 66 kişi hayatını kaybetti 51'den fazla yaralı olduğu belirtildi. Herkes Grand Kartal Oteli'nin sahiplerini merak ederken Vahap Munyar'ın 2012'de Grand Kartal Oteli'yle ilgili yazılan bir yazı yıllar sonra gündem oldu.

Hürriyet eski genel yayın yönetmeni Vahap Munyar 66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e methiyeler dizmiş! Ayıları besliyorlarmış

MYNET DETAY | Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciayla ilgili her geçen saat yeni detaylar ortaya çıkıyor. Okullara verilen yarı yıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenlerin aklına ilk gelen adres olan Kartalkaya bugün en acı gününü yaşıyor. Grand Kartal Otel'deki yangında şu ana kadar 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

İHMAL ÜZERİNE İHMAL

Bölgenin en köklü otellerinden biri olan otelde çıkan yangının ardından ihmaller bir bir ortaya çıktı. Grand Kartal Oteli'nde yangın merdiveni bile olmaması tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Üstelik çevrede bir tane bile itfaiye aracının olmaması kahreden detay olarak hafızalara kazındı.

AA-20250121-36812553-36812551-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_CIKAN_YANGINA_MUDAHALE_EDILIYOR

VAHAP MUNYAR YILLAR ÖNCE ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ

Acı olayda Türkiye'yi gözyaşlarına boğarken otelin kimin olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalarda 2012 yılında Hürriyet Yazarı Vahap Munyar'ın Grand Kartal Oteli ve sahiplerini övdüğü yazı yeniden gündem oldu.

2012'DEKİ YAZI GÜNDEM OLDU

Köşesinde otelin geçmişine ve nasıl kurulduğuna değinen Munyar Grand Kartal’ın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül, eşi ve şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ergül'le birlikte oteli gezdiğini ve karşılaştığı olayları kalemi aldı.

VAHAP-MUNYAR1-scaled-e1650367764737

"ARTAN YEMEKLERLE AYILARI BESLİYORLAR"

Ergüllerin bir başka oteli olan Gazelle Resort otelinin nasıl kurulduğunu anlatan Munyar yazısının bir bölümünde otelde artan yemeklerle ormandaki ayıların beslendiğini vurguluyor.

Munyar'ın yazısındaki bir başka dikkat çeken nokta ise otel sahiplerinin kar yollarını belediyeden destek almadan kendilerinin açması. Ergül Munyar'a 20 kilometrelik yolun kendi araçlarıyla açıldığını ifade ederken Munyar da, "Masraflı olmuyor mu?" sorusunu soruyor. Ergül ise bu soruya, "Özellikle bu yıl çok masraflı oldu. Ancak, yolumuzun bir gün bile kapalı kalmasına tahammülümüz yok. O yüzden bu duruma katlanıyoruz." yanıtını veriyor.

Halit Ergül daha önce de otel basmış! Halit Ergül daha önce de otel basmış!
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel Halit Ergül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı açıklandı

Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı açıklandı

Halit Ergül daha önce de otel basmış!

Halit Ergül daha önce de otel basmış!

'193 bin TL'yken bir yılda 393 bin TL oldu' Şikayet yağdı!

'193 bin TL'yken bir yılda 393 bin TL oldu' Şikayet yağdı!

Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi

Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi

Emeklilere 24 bin TL'lik düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Emeklilere 24 bin TL'lik düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.