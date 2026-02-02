FİNANS

İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in adı Epstein dosyasında yer aldı! NAUGHTY tartışması…

Dünya Epstein isimli sapkın pedofilinin iğrençliklerini konuşmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein dosyasında Türkiye’den de isimler var. Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin haricinde İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahid Ören’in de Epstein davasında 20 yıl hapis cezası alan şeytanın suç ortağı Ghislaine Maxvell ile yazışmaları ortaya çıktı.

Ortaya çıkan yazışmalarda Ahmed Mücahid Ören için “Naughty Ahmet” ibaresi kullanıldı. Ghislaine Maxvell’in Epstein’in sevgilisi olduğu ve 18 yaşından küçük kızları Epstein için zorla alıkoyduğu ortaya çıkmıştı.

ÖREN’DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ahmet Mücahit Ören, bu konuyla ilgili dün gece bir açıklama yaptı. Ören; “Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, ingilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir.” İfadelerini kullandı.

Bu paylaşımı alıntılayan gazeteci Meryem Gayberi, söz konusu mesajlaşmanın cinsellikle ilgili olduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı:

“NAUGHTY” TARTIŞMASI

“İngilizcem epey iyidir. Mailde gerçekten dediğiniz gibi Epistein suç ortağı Maxwell"den yardım istemişsiniz. Ama adınız "Naughty Ahmed" olarak kaydedilmiş ve neden mailinizde "I need to learn a lot from you to be naughtier" dediniz. Sizin de bildiğiniz gibi İngilizcede "Naughty" daha çok cinsellik için kullanılır. Bu konuya da bir açıklama getirmeniz en doğrusu olacaktır.”

YAZIŞMALAR ABD TARAFINDAN PAYLAŞILDI

İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in, Jeffrey Epstein davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell ile geçmişte yaptığı yazışmalar kamuoyuna yansıdı. 2004 yılına ait e-posta kayıtlarında, Maxwell’in Ören’e ilk olarak Richard Branson’la ilgili bir mesaj gönderdiği görülüyor. Söz konusu mailde Maxwell, “Bunu almayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca bana kim olduğunu anlatan kısa bir biyografi de gönderebilir misin? Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama Richard (Branson) biraz züppe ve sosyal statüye fazlasıyla önem verir” ifadelerini kullanıyor.

"SİZDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

Bu mesaja yanıt veren Ören ise Maxwell’e, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi adına Richard Branson’a yazılmış mektubu ve kendi özgeçmişini ilettiğini belirtiyor. Yardımları için teşekkür eden Ören, Branson’la yapılacak görüşmeden ya da alınacak bir geri dönüşten haberdar edilmek istediğini de ekliyor. Maxwell, birkaç gün sonra gönderdiği cevabında konuyu pazartesi günü ele alacağını ve gelişmeleri bildireceğini söylüyor. Yazışmaların devamında Ören’in teşekkür mesajında, “Ayrıca daha ‘yaramaz’ olmak için sizden öğreneceğim çok şey var” ifadesini kullandığı dikkat çekiyor.

