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İhtiyaç sahiplerine 915 TL destek müjdesi! Aylığı almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Muhtaçlık aylığının kapsamı ve detayları merak ediliyor. Maddi durumu kötü olup muhtaç seviyesinde değerlendirilen vatandaşlara özel Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla 914.49 TL maaş bağlanıyor. Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak verilen bu maaş, kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için derin bir nefes oluyor.

İhtiyaç sahiplerine 915 TL destek müjdesi! Aylığı almak için...

Maddi durumu kötü olan vatandaşlara barınma, giyecek, kömür ve gıda yardımlarına ilişkin sosyal destekler veriliyor. Vatandaşlarının yaşamsal temel ihtiyaçlarını karşılamaları adına verilen sosyal yardımların yanında; muhtaçlık durumu tespit edilen kişilere muhtaçlık maaşı adı altında nakdi ödeme yapılmaktadır. Kişilerin muhtaçlık maaşından yararlanabilmesi için resmi başvurularını iletmesi ve belirlenen şartları taşıması gereklidir.

Genel olarak anne ya da babasını kaybeden 18 yaşından küçük yetim çocuklar, sosyal güvencesi veya geliri bulunmayan kişiler ile en az yüzde 40 engeli bulunanlara muhtaçlık maaşı ödemesi yapılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla dağıtılan muhtaçlık maaşı mevcut ihtiyaç sahibi durumunun ortadan kalkması halinde anında kesilir. Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere aylık bağlanmaktadır. Peki, muhtaçlık maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartlar nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi durumu kötü olanlara sağlanan muhtaçlık maaşına ilişkin merak edilen bütün detaylar...

MUHTAÇLIK MAAŞINI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Halk arasında fakirlik maaşı olarak da isimlendirilen muhtaçlık maaşı, maddi durumu belirlenen kriterlerin altında olan kişilerin yaşamını idame ettirebilmesi için verilen sosyal bir yardımdır. Bu yardımdan yararlanmak için kişilerin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

Dar gelirli ya da geliri olmayan vatandaşların başvurularını iletebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Nakdi yardımdan yararlanabilmek adına mutlaka resmi başvurunun yapılması şarttır.

Kişilerin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamalıdır.

Muhtaçlık maaşının verilebilmesi için ailenin gelir durumunun tespit edilmesi gerekir. Herhangi bir gelire sahip olmayan veya toplam aylık geliri belirlenen maddi düzeyin altında bulunan ihtiyaç sahibi ailelere muhtaçlık maaşı verilir.
Kişilerin sigortalı olarak bir işte çalışarak gelir elde etmemesi şarttır. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde emekli, yetim ya da dul maaşı alınmaması da aranılan şartlardan biridir.

Kişilerin adına kayıtlı herhangi bir gayrimenkul ya da taşınmazın olmaması gerekir.

Doğuştan gelen ya da çalışma hayatı sırasında hastalık, kaza veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 40 oranında kayıp yaşayan kişilere muhtaçlık maaşı verilir. Yaşanılan engel durumunun yetkilendirilmiş sağlık kurulu tarafından verilen sağlık raporu aracılığıyla ispat edilmesi gerekir.
Kişilerin muhtaçlık durumu nedeniyle mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekir.

MUHTAÇLIK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Muhtaçlık aylığı başvurusu kişilerin ikamet adresinin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü üzerinden şahsen ya da posta yoluyla gerçekleştirilir. Başvurusu sırasında; muhtaç aylığı başvuru formu ile engelli vatandaşların sağlık kurulu raporu yanında olması yeterlidir.

MUHTAÇLIK MAAŞI NE ZAMAN KESİLİR?

Aylık alanların vefat etmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalması ya da bakım altına alınması halinde maaş kesilir. Yetim erkek çocukların 18, yükseköğretimde ise 25 yaşını tamamlaması halinde muhtaçlık maaşı alınamaz. Aylığın aralıksız olarak 3 ay boyunca alınmaması halinde kişilere yapılan ödemeye son verilir.

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