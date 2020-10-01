İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor

İkinci el araçların fiyatları yükselmeye devam ederken, araba pazarlarında ise müşteriler sadece fiyatları sormakla yetiniyor. Satışların durgun olduğu pazarda, daha çok düşük modelli araçlar ön plana çıkıyor. 25 yaşındaki araçlara 55-60 bin liraya kadar fiyat istendiği pazarda satıcılar sattıkları arabanın yerine yenisini alamadıkları ve her geçen gün fiyatların arttığını belirttiler.

'25 YAŞINDAKİ ARRACA 60 BİN LİRA DEĞER BİÇİLİYOR'

25 yaşında komple boyalı bir araç için pazarlık yapan bir araba alıcısı, 60 bin lira istenen arabaya 55 bin lira vererek aldı. Araba fiyatlarının yüksek olduğunu belirten araba alıcısı, “Araba fiyatları çok yüksek ve satış yok. Fiyatların yüksek olması nedeniyle piyasa durgun. Düzgün arabalar yok, gelende dökük arabalar var” diye konuştu.

'SATTIĞIN FİYATA TEKRAR ARAÇ ALAMIYORSUN'

Araba satıcısı Mehmet Kumartaş ise sattıkları aracın yerine yenisini alamadıklarını ve böyle giderse araba fiyatlarının daha da artacağını kaydetti. Kumartaş, “Üretimin olmaması ve sıfır araçların ÖTV’lerinin yüksek olması ikinci el araçlarında fiyatlarını yüksek hale getiriyor, oda alım satımı etkiliyor. Araba fiyatlarının yüksek olması satışlarımızı da etkiliyor. Araba fiyatları normal olsa satışlarımız güzel olacak. Sattığın fiyata tekrar araç alamıyorsun. 95 model aracı 50 bin liraya versem tekrar yerine alamıyorum. Sattığımız fiyata tekrar araç almak istesek alamıyoruz fiyatların yüksek olmasından dolayı. Fiyatların yüksek olmasından bizde memnun değiliz alım-satımcı olarak. Böyle giderse ikinci el araç fiyatları artar diye düşünüyoruz. Korona virüs araba satışlarımızı bir hayli etkiledi ve koronadan dolayı araç bulamıyoruz, araç sıkıntımız var. İkinci el şuanda sıfırdan değerli oldu” ifadelerini kullandı.