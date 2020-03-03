ING Bank Türkiye'den çıkıyor mu?

Bloomberg'de yer alan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre ING Türkiye birimini satmaya hazırlanıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar bankanın potansiyel alıcılar ile görüşme yaptığını söyledi.

Görüşülen firmalardan birinin rakip bir firma olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.

ING'nin Türkiye biriminin satışı için nihai kararını vermediği de ifade ediliyor. ING yetkilisi konu hakkında açıklamada bulunmadı.

UNI CREDIT ÇIKTI, HSBC’NİN ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi'nin İtalyan ortağı Uni Credit Türkiye'den çıkma kararı almıştı.

Geçen ay Reuters'ta yayınlanan bir haberde HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı değerlendirdiği iddia edilmişti. HSBC dünya genelinde 35 bin kişiyi işten çıkarma kararı almıştı.

2007 YILINDA TÜRKİYE'YE GİRDİ

ING, finans sektöründe hizmet eden Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki kolu. 14 Aralık 2007'de ING Grubu Oyak Bank'ın bütün hisselerini satın aldı ve ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başladı. 2019'da adı ING olarak değiştirdi. 2019 yıl sonunda ING Türkiye'nin konsolide aktif toplamı 65,4 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 1 milyar 976 milyon TL oldu. Şube sayısına göre Türkiye'nin 15. büyük bankası olan ING Bank, 63 ilde toplam 219 şube ile faaliyet gösteriyor.



