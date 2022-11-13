Instagram, Youtube çöktü mü? 13 Kasım Instagram, Youtube neden açılmıyor? İstiklal Caddesi patlaması sonrası gündem oldu

Instagram ve Youtube’un neden açılmadığı araştırılıyor. 13 Kasım’da Instagram ve Youtube ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama tüm ülkeyi yasa boğdu. Patlamanın detayları gelmeye devam ederken vatandaşlar Instagram ve Youtube hesaplarına ulaşamadıklarını dile getirdiler.

INSTAGRAM, YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Instragram ve Youtube’ın neden açılmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda ulaşımda sorun yaşadıklarını dile getirdiler.

Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

