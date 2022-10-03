İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? İş Bankası'ndan 2022 Ekim kampanyası: 7.500 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

İş Bankası promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? İş Bankası emekli promosyon ödemesi şartları neler?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

İŞBANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih etmeleri ya da mevcut emekli maaşını bankaya taşımaları halinde promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir.



