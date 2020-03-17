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İş bankası sosyal medyadan duyurdu! Limit artırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

İş Bankası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan bankamatiklerden 5 bin TL'ye kadar ücretsiz nakit çekilebileceğini bildirdi.

İş bankası sosyal medyadan duyurdu! Limit artırıldı

İş Bankası, Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bankamatiklerimizden kartınızla 2.000 TL, İşCep Karekod ile 3.000 TL olmak üzere günlük 5.000 TL'ye kadar ücretsiz nakit çekebilirsiniz." denildi.


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iş bankası, atm,

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