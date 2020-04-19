İş göremezlik parası nedir? Nasıl alınır? Ne kadardır?

Rapor alınan süreler için çoğunlukla işverenler, çalışanların maaşından bu süreleri kesmeyi tercih ederler. Çalışanların, başvuru yapmaları durumunda ise bu ücreti Sosyal Güvenik Kurumu'ndan geri almalarının önü açılmıştır. Çalışanların maaşından iş kazası, meslek hastalığı ve doğum nedeniyle yapılan kesintiler, geçici iş göremezlik olarak değerlendirilerek iade edilir. Ancak bu noktada tedavinin ardından çalışanların işine geri dönebilecek durumda olması gerekir.

İş göremezlik ödeneğinin hesaplamasında tedavinin şekli büyük oranda etkili olmaktadır. Buna göre 2020 yılı içerisinde ayakta tedavide günlük en düşük 65,40 TL; yatarak tedavide ise günlük en düşük 49,05 TL ödeme yapılmaktadır. Ancak kişilerin durumları mutlaka yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu ile tespit edilmelidir. Peki geçici iş göremezlik raporu nedir? Nasıl alınır? İşte, rapor parasına dair merak edilen detaylar...

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Halk arasında rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödeneği, kişilerin geçici olarak çalışamadıkları döneme ait maaş kesintilerini SGK tarafından geri alması anlamına gelir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bazı şartların sağlanmış olması gerekir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş göremezlik ödeneğinin şartları aşağıdaki gibidir: