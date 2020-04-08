İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir?

İŞKUR ülkedeki istihdamı artırmak amacıyla kurulmuştur. İş gücü piyasası politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına öncülük eden kurum, işsizlikle mücadele için etkin yöntemlerle istihdama liderlik eder. İŞKUR'un kurumsal sitesi üzerinden belirli aralıklarla yayınlanan iş ilanları ile vatandaşlara destek olan kurum, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile çalışmayan vatandaşlara gelir sağlamaktadır.

İş arayanların ihtiyaçlarına cevap vermek için güncel ilanlara yer veren İŞKUR'un sistemi üzerinden bu ilanların detaylı olarak görüntülenmesine ve ilanlara başvurulmasına imkan tanınmıştır. İş arayan veya iş veren hesapları ile sisteme giriş yapan kişiler, güncel iş ilanları yayınlayabilir ve bu ilanlara başvurabilirler. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte, İŞKUR sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapmanın ipuçları...

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Değişik iş kolları ve sektörlerde çalıştırılmak üzere işçi alımına dair ilanlar İŞKUR'un kurumsal sitesinde kısa aralıklar ile yayınlanır. Yayınlanan iş ilanlarına sistemde aktif üyeliği bulunan vatandaşlar başvurup öz geçmişlerini iletebilirler.