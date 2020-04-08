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İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Milyonlarca iş arayana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ışık olmaya devam ediyor. İş arayan ve işverenleri tek bir platformda birleştiren İŞKUR'un sitesinde dönemsel olarak güncel iş ilanları yayınlanıyor. Her eğitim durumu, yaş ve statüye uygun iş ilanlarına sistemde üyeliği olan kişiler kolaylıkla başvurabilir. İletilen başvuruların öz geçmişlerine işverenler de hemen ulaşabilir.

İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir?

İŞKUR ülkedeki istihdamı artırmak amacıyla kurulmuştur. İş gücü piyasası politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına öncülük eden kurum, işsizlikle mücadele için etkin yöntemlerle istihdama liderlik eder. İŞKUR'un kurumsal sitesi üzerinden belirli aralıklarla yayınlanan iş ilanları ile vatandaşlara destek olan kurum, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile çalışmayan vatandaşlara gelir sağlamaktadır.

İş arayanların ihtiyaçlarına cevap vermek için güncel ilanlara yer veren İŞKUR'un sistemi üzerinden bu ilanların detaylı olarak görüntülenmesine ve ilanlara başvurulmasına imkan tanınmıştır. İş arayan veya iş veren hesapları ile sisteme giriş yapan kişiler, güncel iş ilanları yayınlayabilir ve bu ilanlara başvurabilirler. Peki, İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte, İŞKUR sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapmanın ipuçları...

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Değişik iş kolları ve sektörlerde çalıştırılmak üzere işçi alımına dair ilanlar İŞKUR'un kurumsal sitesinde kısa aralıklar ile yayınlanır. Yayınlanan iş ilanlarına sistemde aktif üyeliği bulunan vatandaşlar başvurup öz geçmişlerini iletebilirler.

  • Güncel iş ilanlarını görüntüleyebilmek için vatandaşların öncelikle "iş arayan" ya da "işveren" olarak sisteme giriş yapmaları gerekir.
  • Açılan sayfa üzerinden spesifik bir şekilde pozisyon, nitelik, beceri veya firma adı yazılarak arama yapılabilir. Genel ilanları görüntülemek için arama sekmesinin boş bırakılması gereklidir.
  • Belirli bir dönem içerisindeki bütün ilanları görüntülemek için çalışma yeri, ülke, il ve ilçe boşlukları doldurulmalıdır.
  • Özel bir ilan aranıyorsa direkt ilan no ve ilan tarihi bilgileri eklenerek belirli bir ilan üzerinden iş aranabilir.
  • Kendi niteliklerine uygun olarak iş aramak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini girmesi beklenir. Öğrenim durumu, iş yeri türü, engellilik durumu, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgiler doldurulmalıdır.
  • Bütün bilgilerin eklenmesinden sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" yazısına basarak güncel iş ilanlarına ulaşılabilir.
  • İş ilanlarından istenilen ilanın üzerine tıklanarak detaylı bir şekilde bilgilere erişebilir. Eğer vatandaşlar görüntüledikleri ilana başvurmak istiyorsa sayfanın en alt kısmında bulunan "başvur" yazısına basarak öz geçmişlerini iletebilirler.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

İş ilanlarına yönelik hareketler İŞKUR'un kurumsal sitesi üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla görüntülenebilir.

  • İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden başvurdukları ilanları görüntülemek isteyen kişilerin kullanıcı adı ve şifre ile ilk adımda giriş yapmaları gerekir. Sonrasında ise "başvurularım" bağlantısına tıklayarak başvurunun durumu takip edilebilir.
    -Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından oluşturulan, e-Devlet sistemindeki "İş Başvurusu Sorgulama" sayfasına giriş yapılarak İŞKUR iş ilanlarına yapılan başvurular takip edebilir. İlk adımda açılan sayfa üzerinden kişilerin "kimliğimi şimdi doğrula" sekmesine basması şarttır. Bu adımdan sonra kimlik doğrulama sistemi sayfasına giriş yapılır ve kişilerin T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresi boşluklarını doldurması beklenir. Bu adımda giriş seçenekleri için; mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı yöntemleri de kullanılabilir. İlgili boşluklar doldurulduktan sonra "sisteme giriş yap" yazısına basılmalıdır ve artık sonuçlar görüntülenebilir.
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