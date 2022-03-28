İŞKUR kurslarına katılan herkes alıyor! Günlük 179 lira ödeme…

İŞKUR'dan işsiz olan herkesi ilgilendiren önemli bir hamle daha geldi. İşe girmede deneyim sahibi olmak önemli. Ancak ilk kez çalışacak olanların da böyle bir tecrübesi yok. İşte Türkiye İş Kurumu’nun (İşkur) özellikle gençlerin en çok karşılaştıkları bu sorunu aşabilmelerine yönelik çalışmaları var.

Kurum, ‘mesleki eğitim kursu’, ‘işbaşı eğitim programı’, ‘girişimcilik eğitimi’ gibi imkanlar sunuyor. Üstelik Türkiye’nin her ilinde ücretsiz olan bu mesleki eğitimler, öğretirken para da kazandırıyor. Eğitime ilişkin giderleri de İşkur karşılarken, istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor. Bu fırsattan sadece gençler değil, iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlar da faydalanabilir.

Kurslara katılmak için ise şu şartlara bakılıyor:

İşkur’a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.

15 yaşını tamamlamış olmak.

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip bulunmak.

Emekli olmamak. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’ne istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabiliyor.

KURSLARA KATILANLARA GÜNLÜK VERİLEN ÖDEMELER