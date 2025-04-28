İspanya, Portekiz ve Fransa'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Trafik karıştı, telekomünikasyon ağları çöktü

Milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı olay sonrası İspanya'nın başkenti Madrid'teki Barajas Uluslararası Havalimanı da elektriksiz kaldı. Öte yandan iki ülkedeki telekomünikasyon ağı da elektrik kesintilerinden nasibini aldı. Yaşanan elektrik kesintilerinin İspanya, Portekiz, Andorra ve Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşandığı bildirilirken, olayın nedeni henüz belirsizliğini koruyor. İber Yarımadası'ndaki ulusal elektrik şebekelerinin de etkilendiği öğrenildi.

TELEFON HATLARI ÇALIŞMIYOR

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği geri getirmek için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığını açıkladı.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, kesintiden Sevilla, Barselona ve Valensiya gibi büyük kentler etkilenirken ülke genelinde telefon hatlarının kesildiği söyleniyor.

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