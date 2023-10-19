İsrail’in zulmü sonrası güvenli liman altına hücum var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirebilirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın İsrail ziyareti ise bölgesel ve küresel ekonomik dinamikleri etkileyebilir.

Öte yandan, Türkiye'nin uluslararası finans piyasalarındaki konumunu belirleyen bir yatırımcı toplantısı Paris'te gerçekleşecek. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ise ABD ekonomisi hakkında önemli ipuçları verebilir.

TradingView, XAUUSD grafikleri için zengin bir teknik gösterge yelpazesi ve gelişmiş grafik araçları sunar. Bu araçlar, yatırımcıların kapsamlı teknik analizler yapmalarını ve potansiyel ticaret fırsatlarını kolayca belirlemelerini sağlar. Ons altın da yükselişini momentum anlamında destekliyor.

Altın fiyatı, Çarşamba işlem seansına girerken 1.930 ABD dolarının üzerinde rahat bir durumda görünüyor.

Hazine tahvilleri yeni yüksekler yapıyor, ancak altın buna aldırış etmiyor gibi görünüyor.

Küresel belirsizliklere rağmen ABD Doları dalgalı bir seyir izliyor. XAU/USD paritesi değer kazanmaya devam edecek mi?

Altın fiyatı, Federal Rezerv'in sıkılaşma döngüsüne ilişkin beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine neden olan sıcak ekonomik verilerin ardından 2006 yılından bu yana ilk kez %5,24 seviyesinde işlem gören 2 yıllık Hazine tahvili dahil olmak üzere ABD hükümet tahvillerinin getirilerinin yükselmesine rağmen güvenli liman statüsünde yüksek seviyede tutunuyor.

ABD'de Eylül ayında perakende satışlar aylık bazda %0,7 arttı, bu, %0,3'lük tahminin üzerinde bir artış ve Ağustos ayındaki %0,6'lık artıştan biraz daha güçlü bir performans olarak geldi.

Hazine getirileri geniş bir çerçevede hızla yükseldi, 5 ve 7 yıl vadeli tahviller en fazla artışı gördü ve her ikisi de yaklaşık 15 baz puan ekledi.

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Gram altın fiyatlarındaki grafiğe baktığımızda, 1718 Fibonacci ara noktasından başlayarak 1768 TL seviyesine yükseldiği görülüyor. Şu anda süpertrend al sinyali devam etmekte. Ancak, 1650 destek noktası hala önemli bir seviye olarak karşımızda duruyor ve halftrendin derecesine güç sağlıyor.

Altın fiyatları, 1820 TL direncini aşabilirse Fibonacci 1842 seviyesine geçiş yapabilir. RSI ise olumlu bir ortamda yeşil sinyallerle hareket etmekte.

TradingView platformu, altın fiyatlarındaki teknik analiz için çeşitli araçlar sunuyor. Bu araçlar, tüccarların detaylı analizler yapmalarını ve ticaret fırsatlarını belirlemelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, TradingView'ın Ekonomik Takvimi, tüccarların piyasa katalizörlerini takip etmelerine yardımcı oluyor ve ticaret stratejilerini önemli ekonomik olaylara göre ayarlamalarını sağlıyor.

Sonuç olarak, finansal piyasalardaki değişimler ile politik güç zulmü birlikte değerlendirilmelidir. Çevremiz giderek daha fazla ateşle sarılıyor. Bu da hisse senetlerinden para çıkışına neden oldu.







