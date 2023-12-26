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İŞSİZLİK MAAŞI 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret ile en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı kaç TL olur? Asgari ücret bu hafta belli olacak

26.12.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zammı ile şekillenecek. İşsizlik maaşı asgari ücrete Temmuz ayı itibarıyla yapılan zam ile değiştikten sonra en düşük 5 bin 325 TL, en fazla 10 bin 650 TL olarak ödeniyor. Asgari Ücret tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta, 2. toplantısını ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Şimdi gözler 3. toplantıda. Asgari ücret bu hafta belli olacak. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret ile en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı kaç TL olur? Asgari ücret bu hafta belli olacak

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatırılacak. İşsizlik maaşı şu an için en düşük 5 bin 325 TL, en fazla 10 bin 650 TL olarak hesaplara yatıyor. Bilindiği üzere işsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Bu kapsamda "2024 işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

P1

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. İşsizlik maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6.922 TL, yüzde 35 zam olması durumunda 7.188 TL olacağı öngörülüyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7.455 TL olması bekleniyor.

P2

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Üçüncü asgari ücret toplantısının tarihi henüz belli değil. Ancak yarın gerçekleştirilmesi beklenen yılın son Kabine Toplantısı öncesinde tarafların masaya oturarak ilk kez rakam konuşması bekleniyor. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacağı ifade ediliyor.

P4

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı başvuru şartları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

P3

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İŞKUR'un internet adresinden yapılabilir.

Başlıksız-3

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşının süresi hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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