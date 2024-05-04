Istakoz, Rolex, Audi sonrası THY’den de Lamborghini hamlesi! Başkanın müşaviri Yahya Üstün Miami Beach’ten paylaştı

MYNET DETAY | Türkiye'de bir süredir siyasilerin 'lüks' harcamaları gündem oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yaptığı ıstakoz paylaşımından sonra AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülenmişti.

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu

Bu tartışmalara son olarak ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Audi A8 marka bir aracı kiralanması eklenmişti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan bu tartışmalar gündemdeki yerini korurken Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün bir paylaşımı dikkat çekti. Üstün, Miami Beach'ten Lamborghini marka bir aracın da yer aldığı görseli paylaştı.







