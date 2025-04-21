İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihale evraklarını istemişti! Elazığ Belediyesi’ne ihale soruşturması: Başrolde çöp kamyonları var!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, paylaştığı dosyalarda Elazığ Belediyesi'nin 82 araç için üç yıllar kira bedeli olarak 530 milyon lira ödediğini ancak aynı araçların satın alınması durumunda 100 milyon lira edeceğini gündeme getirmişti.

ELAZIĞ BELEDİYESİNE SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Benzer tablolar soruşturma dosyasında da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına ek olarak Elazığ Belediyesi’nden ihaleleri inceleme adına evrakları talep etti! Soruşturmanın temelinde çöp kamyonu ihalesi var.

YOLSUZLUK OLUP OLMADIĞI SORUŞTURMA SONUNDA BELLİ OLACAK

31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ’ı AK Parti kazanmıştı. Oyların %38’ini alan Şahin Şerifoğulları seçimde ipi göğüslemişti. İkinci sırada Yeniden Refah Partisi’nin adayı Faruk Septioğlu, üçüncü sırada da CHP’nin adayı Çoşkun Çağlar Duran vardı. AK Partili Elazığ Belediyesi’nde yolsuzluk olup olmadığı yapılan soruşturma sonunda ortaya çıkacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda Beykoz Belediyesi'ne, Esenyurt Belediyesi'ne, Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonlar yapılmıştı.

Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma gibi konularda büyük bir çalışma yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kamuoyunda yolsuzluk konusunda soruşturma geçirecek başka belediyelerin de olabileceği ifade ediliyor.