İstanbul'da mesai düzenlemesi ile ilgili önemli toplantı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu.

Toplantıda İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN MESAİ AÇIKLAMASI

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Yerlikaya kademeli mesai ile ilgili konuştu. Yerlikaya düzenlemeyle ilgili detayları cuma günü açıklayacaklarını duyurdu.

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.



