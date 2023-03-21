İSTANBUL SAHUR İMSAK SAATİ 2023: İstanbul imsak, sahur, iftar saati kaçta? İstanbul İmsakiyesi

İstanbul sahur ve iftar saatleri 23 Mart’a az bir zaman kala gündem oldu. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. İşte İstanbul imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri

İSTANBUL SAHUR VE İFTAR VAKTİ

İstanbul sahur saati: 05:31

24 Mart İstanbul sahur saati 05:29

25 Mart İstanbul sahur saati 05:27

26 Mart İstanbul sahur saati 05:25

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İstanbul’da ilk iftar saati 19:25 olarak açıklandı.

24 Mart İstanbul iftar saati 19:26

25 Mart İstanbul iftar saati 19:27

26 Mart İstanbul iftar saati 19:28

İL İL SAHUR SAATLERİ

Ankara sahur saati: 05:17

İzmir sahur saati :05:42

Bursa sahur saati: 05:32

Eskişehir sahur vakti: 05:27

Gaziantep sahur vakti: 05:03

Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04

Kocaeli sahur vakti: 05:28

Malatya sahur vakti: 04:58

Samsun sahur vakti: 05:01

Şanlıurfa sahur vakti: 04:58

Adana sahur vakti: 05:12

Ağrı sahur vakti: 04:37

Amasya sahur vakti: 05:04

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşı

