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İstanbul’u terk eden iş insanı, köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti

05.08.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk yaşta Erzincan’ın Kemah ilçesinden İstanbul’a giden ve daha sonra iş dünyasında yakaladığı başarıyla yılarca vergi rekortmenleri listesinde yer alan iş insanı Yavuz Peker (76), yıllar sonra köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti.

İstanbul’u terk eden iş insanı, köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti

Salkım Ceviz Çiftliği'nin sahibi Yavuz Peker henüz çocukken ailesiyle beraber Erzincan'dan İstanbul'a taşındığında yıl 1955 idi. Uzun ve başarılı bir iş hayatının ardından 2010 yılında Yavuz Peker Erzincan'da bahçelerindeki ceviz ağaçlarını unutamadığı için bu ruhu yaşatmak adına emeklilik yıllarını Salkım Ceviz Çiftliği'ne adadı. Çiftliği Erzincan'ın Kemah ilçesinde bin 300 dönümlük araziye kurarak 28 bin ceviz ağacı dikti. Organik tarım koşullarına uygun olarak yetiştirilen cevizler hasat verdiğinde uygun saklama koşullarında depolanıp ülkenin her köşesine kargolanacak.

"KEMAH VE CEVİZ AŞKINA MİLYONLARCA LİRALIK YATIRIM"

Salkım Ceviz Çiftliğinin kurucusu iş insanı Yavuz Peker, 1963 yılında reklamcılıkla iş hayatına başladığını söyledi. İş insanı Peker açıklamasında “Bugüne kadar iş hayatında yol aldım ve geldiğimiz noktada 900 kişiye istihdam sağladık. Babamın ısrarları sonucunda doğduğum köyde 200 dekarlık bir arazi satın aldım.

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Bu arazi boş yatıyordu. Bu arazileri ekonomiye kazandırmak için ceviz bahçesi kurmaya karar verdim. Amatör olarak çalıştığımız sahada proje büyüyerek bugünlere geldi. Daha güzel çalışmalar yaparak Türkiye’de örnek bir tesis kurmak istiyoruz.

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Bunu başaracağımıza inanıyorum. İstanbul’dan gelerek doğduğum köye yatırım yapıyorum çünkü bu köyün çocuğu olmak benim için son derece çekiciliği olan bir noktaydı. O yüzden yatırım yapmak için doğduğum köyü seçtim. Bu köyde anılarım var ve bu yatırımı yaptığım için çok memnunum.

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Türkiye’de tüketilen her 100 kg cevizin 70 kg’ı yurt dışından geliyor. Bu övünülecek bir durum değil. Yazıktır ülkemizin kaynaklarına. İnşallah bu yatırımların sonucunda bu rakamları geri çekeriz. Bunu güzel bir şekilde başaracağımıza inanıyorum” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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