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İzmir TOKİ KURASI CANLI İZLE! İzmir TOKİ Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecanlı bekleyiş!

14.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları, bugün (14 Mart 2023 Salı) kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak çekiliş sonucunda belli olacak. Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi, kurumun internet sitesinde erişime açılacak. Konuya ilişkin detaylar İzmirliler tarafından merak konusu oldu. İşte 14 Mart 2023 Salı TOKİ İzmir kura çekilişi canlı izle ekranı...

İzmir TOKİ KURASI CANLI İZLE! İzmir TOKİ Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecanlı bekleyiş!

TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ İzmir kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 14 Mart 2023 Salı günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ İzmir kura çekilişi canlı izle ekranı...

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İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir kura çekilişi bugün (14 Mart 2023 Salı) saat 10.00 itibarıyla yapılmaya başlandı.

Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilen çekiliş sonrası sonuçlar başvuruda bulanan kişilerin erişimine açılacak.

TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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