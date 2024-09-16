Japonya Türkiye için vize kararı aldı' iddialarına yalanlama geldi... Vizesiz sistem devam ediyor!

Japonya'nın, Türkiye vatandaşlarına zorunlu vize sistemini getirdiğine dair haberler yayılmıştı. Haberlerin içeriğinde 1 Ekim tarihi itibarıyla vize zorunluluğunun başlanacağı da ifade edilmişti.

YALANLAMA GELDİ

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaları Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'na sordu. Başkonsolosluk yetkilileri, mevcut vize koşullarının devam ettiğini ve geçerli olduğunu, böyle bir çalışma bulunmadığını, kendilerine böyle bir haber gelmediğini ve böyle bir karar durumunda genel olarak 1-3 ay kadar bir süre önce kamuoyunun bilgilendirildiğini belirtti.