Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi geliyor! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısının ardından son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Rceep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Kabine Toplantısında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile birlikte İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, terörle mücadele ve f-16 alımı gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü Kabine Toplantısı gündemi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (23 Ocak 2023 Pazartesi günü) yapılacak.

Kabine Toplantısında Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin ele alınması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Borç yapılandırma paketi; vergi ve SGK borçlarının yapılandırılandırılacak. Hükümet 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti.

Borç yapılandırma paketi ile ilgili açıklamanın Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor.

Kabine toplantısında borç yapılandırma paketinin yanı sıra birçok konu ele alınacak.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise dış politika olacak. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan PKK/YPG eyleme, ardından Kuran-ı Kerim’in yakıldığı provokatif eyleme göz yumulmasıyla İsveç ve Türkiye arasında gerilen ilişkiler değerlendirilecek. İsveç hükümetinin tutumu ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de bu kapsamda gözden geçirilecek. Dış politika gündeminde ayrıca Suriye ile normalleşme süreci, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye’ye yapacağı ziyaret ve ABD’den F-16 alımı ile ilgili gelişmeler gibi sıcak başlıklar da yer alıyor.

F-16 ALIMI VE TERÖRLE MÜCADELE

Geçtiğimiz hafta ABD’ye ziyarette bulunarak mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken görüşmesi ve F-16 alımıyla ilgili gelişmeler hakkında Kabine’ye bilgi verecek.

Toplantıda, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye ilişkin yeni adımların sonuçları da değerlendirilecek.

Ayrıca, terörle mücadele ve enerji güvenliği başlıklarındaki gelişmeler ele alınacak.

