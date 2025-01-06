Kabine Toplantısı sona erdi! En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekliye refah payı zammı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.48'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtilmişti. Ayrıca toplantıda, Suriye başta olmak üzere, küresel ve bölgesel gelişmeler, memurların refah payı talepleri ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyordu.

Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye olarak Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz"Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır."

"61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamın ardından Suriye'de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin'de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek."

"İHRACAT HEDEFİMİZ 390 MİLYAR DOLAR"

"Bölgemizde ve dünyamızda nükseden krizlere ve olumsuzluklara rağmen 2024 yılına göre yüzde 2,5 artışla 262 milyara ulaştı. Gelecek sene için çıtayı biraz daha yukarı çekiyoruz. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 390 milyar dolar olarak belirledik. İnşallah bunun da üzerinde bir ihracat rakamıyla yılı kapatacağız. "

"ENFLASYONDA DÜŞÜN TRENDİ HIZLANACAK"

"Enflasyonda çok iyi bir noktadayız doğru yoldayız. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacak."

"FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ GEREKEN ADIMLARI ATTIK"

"Hayat pahalılığı ile ilgili milletimizin şikayetlerinin başında konut ve kira fiyatları geliyor. 6 Şubat depremleriyle beraber ortaya çıkan ilave konut talebinin bunda şüphesiz etkisi var. Bir fırsatçılığın ve aşırı kar hırsının bulunduğunu biliyoruz. Fahiş fiyatlarla ilgili gereken adımları attık, atıyoruz."

"Enerji, yakıt, döviz kuru, işçilik maliyetlerinde oluşan farkla satılan ürün, sunulan hizmetin arasında bağ kopma noktasına gelmiş. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimziin muhatabı değildir. Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız"