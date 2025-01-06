FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kabine Toplantısı sona erdi! En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekliye refah payı zammı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Kabine Toplantısı sona erdi! En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekliye refah payı zammı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
06.01.2025 18:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşlarına refah payı zammı olacak mı? Milyonlar bu soruların yanıtı ararken gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında memur ve emekliler için refah payı zammı, en düşük emekli maaşının da yer alması bekleniyordu. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor.

Kabine Toplantısı sona erdi! En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekliye refah payı zammı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.48'de başladı.

AA-20250106-36675161-36675155-CUMHURBASKANLIGI_KABINESI_TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtilmişti. Ayrıca toplantıda, Suriye başta olmak üzere, küresel ve bölgesel gelişmeler, memurların refah payı talepleri ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyordu.

AA-20250106-36675161-36675160-CUMHURBASKANLIGI_KABINESI_TOPLANDI

Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye olarak Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz"Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır."

"61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamın ardından Suriye'de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin'de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek."

"İHRACAT HEDEFİMİZ 390 MİLYAR DOLAR"

"Bölgemizde ve dünyamızda nükseden krizlere ve olumsuzluklara rağmen 2024 yılına göre yüzde 2,5 artışla 262 milyara ulaştı. Gelecek sene için çıtayı biraz daha yukarı çekiyoruz. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 390 milyar dolar olarak belirledik. İnşallah bunun da üzerinde bir ihracat rakamıyla yılı kapatacağız. "

"ENFLASYONDA DÜŞÜN TRENDİ HIZLANACAK"

"Enflasyonda çok iyi bir noktadayız doğru yoldayız. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacak."

"FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ GEREKEN ADIMLARI ATTIK"

"Hayat pahalılığı ile ilgili milletimizin şikayetlerinin başında konut ve kira fiyatları geliyor. 6 Şubat depremleriyle beraber ortaya çıkan ilave konut talebinin bunda şüphesiz etkisi var. Bir fırsatçılığın ve aşırı kar hırsının bulunduğunu biliyoruz. Fahiş fiyatlarla ilgili gereken adımları attık, atıyoruz."

"Enerji, yakıt, döviz kuru, işçilik maliyetlerinde oluşan farkla satılan ürün, sunulan hizmetin arasında bağ kopma noktasına gelmiş. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimziin muhatabı değildir. Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı memur maaşı 2025 emekli maaşı 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

'Hazırım' diyen teröristbaşı bir de evlenmek istiyormuş

'Hazırım' diyen teröristbaşı bir de evlenmek istiyormuş

Sezonunun ilk bombası patladı! G.Saray ezeli rakibinin yıldızı ile anlaştı...

Sezonunun ilk bombası patladı! G.Saray ezeli rakibinin yıldızı ile anlaştı...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Memuru emeklisi 'Refah payı' beklerken ekonomi kulislerinden haber geldi!

Memuru emeklisi 'Refah payı' beklerken ekonomi kulislerinden haber geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.