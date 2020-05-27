Kadınlara büyük müjde! Bu yöntemle 6 yıl erken emeklilik mümkün

Kadın sigortalılar doğumun öncesinde ve sonrasındaki istirahat süreleri boyunca iş hayatından uzak kalırlar. Uzak kalınan bu dönemde kadın işçilerin adına SGK'ya prim ödenmez. Prim ödenmemesi hali ise eksik kalan günler kadınların emeklilik zamanını ve maaşını doğrudan etkiler. Kişilerin yaşadığı bu olumsuzluğun mağduriyet yaratmaması adına ise kadınlara özel olarak sunulan doğum borçlanması hakkı yasalaştırılmıştır.

Genel hatlarıyla 4A, 4B ve 4C sigortalılık kollarına bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren ve doğum süresince çalışma hayatına ara veren kişilere sunulan bu hak sayesinde anneler eksik prim günlerini borçlanabilirler. Peki, doğum borçlanması nasıl yapılır? İşte çalışan anneleri yakından ilgilendiren doğum borçlanmasına dair merak edilen bilgiler...

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR? KİMLER BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Doğum borçlanması; temelde eksik kalan prim günlerinin geriye dönük olarak ödenmesi anlamına gelen, kadın çalışanlara özel olarak tanınan hizmet borçlanması haklarından bir tanesidir. Doğumun öncesinde;

Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında 4B sigortalılık statüsünde,

Kamu görevlisi sigortalı sayılan 4C sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdüren kadın çalışanlar ile bunların hak sahipleri yararlanabilir.