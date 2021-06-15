Kadınlara erken emeklilikte önemli fırsat! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor, 6 yıla kadar...

Erkekler, erken emeklilikte askerlikten yararlanırken, kadınların doğumla birlikte erken emekli olabilmeleri için önlerinde önemli bir fırsat daha bulunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen kadınlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİKTE ÖNEMLİ FIRSAT

Erken emekli olmak için doğum borçlanmasının yanı sıra eğitim döneminde staj yapan anneler için büyük bir fırsat bulunuyor. Anneler eğitim hayatlarının herhangi bir döneminde zorunlu staj yapmışsa erken emeklilikte önemli bir avantaj da elde etmiş oluyor. Şöyle ki her ne kadar staj, emeklilik hesaplanmasında dikkate alınmasa da anneler başvurduğu takdirde doğum borçlanması ile staj günleri beraber hesaplanabiliyor. Pek çok kadın bu güzel haberi bilmese de staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkânı doğuyor. Anneler, bu şekilde yapılan doğum borçlanması ile hem eksik prim günlerini tamamlayabiliyor hem de emeklilik yaşını öne çekerek maaş bağlanmasını sağlıyor.

EMEKLİLİKTE DOĞUM BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kadınların yaptığı çocuk sayısına göre doğum borçlanması da değişiyor. Şöyle ki her bir çocuk için 2 yıl veriliyor. Yani 3 çocuğu bulunan bir kadın 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Bu noktada staj sigortası ise kadınlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si (bu yıl için 36 lira 16 kuruş) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286 lira 20 kuruş) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.