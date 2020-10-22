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Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi... Hangi kurum kaç tane personel alıyor 2020? KPSS puan türüne göre işçi alan kurumlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar devlet kadrosuna alınacak kurumların hangi pozisyonda personel aldığını araştırmaya başladı. 2020 devlet kadrolarına personel alan kurumlar listesini araştıran memur adayları için tam liste haberimizde. İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi... Hangi kurum kaç tane personel alıyor 2020? KPSS puan türüne göre işçi alan kurumlar!

Bugün KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırmaya başladı. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. KPSS sonuçları açıklanan adayların araştırmalarına yardımcı olmak için, kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...

HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2020?

ÖSYM 22 Ekim'de KPSS sonuçlarını açıklayacağını duyurdu. Bu sabah yapılan açıklamanın ardından sonuçlar erişime açıldı. Memur adayları KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar devlet kadrosuna alınacak kurumların hangi pozisyonda personel aldığını araştırmaya başladı. 2020 devlet kadrolarına personel alan kurumlar listesini araştıran memur adayları için araştırma yaptık. Binlerce kişinin heyecanla beklediği KPSS 2020 memur alımlarının yapılması için adaylar gün sayıyor. İşte devlet kurumları açık kadro ilanları!

KADROSUNA PERSONEL ALAN KURUMLARIN LİSTESİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor. KPSS puan türüne göre işçi alan kurumların hangisi olduğu merak ediliyor. Memur olmak isteyen adayların araştırdığı, KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri araştırdık. Bazı adayların merak ettiği, KPSS sonuçlarına göre toplu olarak yayınlanmayacak ilanlar; İşçi alım ilanları, 4/B'li personel alım ilanları, mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı, Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı, ve askeri kurumlara sivil memur alımı olarak açıklandı. İşte üniversitelerde ve çeşitli devlet kurumlarında memur alanların listesi...

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

1 ENGELLİ,

1 TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

1 ENGELLİ OLMAK ÜZERE 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2 UZMAN 1 İÇ DENETÇİ ALACAK(GÜNCEL İLAN)

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

50 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ANKARA KALKINMA AJANSI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

1 İÇ DENETÇİ ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

67 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI

60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI

15 ARAŞTIRMACI ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

42 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BİLGEM 2 PERSONEL ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

2 MEMUR ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AHİLER KALKINMA AJANSI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

8 PERSONEL ALACAK

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

496 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

1 İÇ DENETÇİ ALINACAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

56 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SERHAT KALKINMA AJANSI

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KKÖ, İH, MK) ALIMI (DÜZELTME)

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

1 ADET İÇ DENETÇİ ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜSSİDE 32 PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜSSİDE 2 PERSONEL ALACAK

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

102 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÖLBAŞI (ADIYAMAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 MEMUR ALACAK

TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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