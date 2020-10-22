Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi... Hangi kurum kaç tane personel alıyor 2020? KPSS puan türüne göre işçi alan kurumlar!

Bugün KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırmaya başladı. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. KPSS sonuçları açıklanan adayların araştırmalarına yardımcı olmak için, kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...

HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2020?

ÖSYM 22 Ekim'de KPSS sonuçlarını açıklayacağını duyurdu. Bu sabah yapılan açıklamanın ardından sonuçlar erişime açıldı. Memur adayları KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar devlet kadrosuna alınacak kurumların hangi pozisyonda personel aldığını araştırmaya başladı. 2020 devlet kadrolarına personel alan kurumlar listesini araştıran memur adayları için araştırma yaptık. Binlerce kişinin heyecanla beklediği KPSS 2020 memur alımlarının yapılması için adaylar gün sayıyor. İşte devlet kurumları açık kadro ilanları!